Michael Opoku kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Opoku Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Michael Opoku kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Michael Opoku ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Michael Opoku kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Opoku Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michael Opoku adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michael Opoku Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michael Opoku 20 Temmuz 2005 tarihinde Copenhagen şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Danimarka,Gana uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michael Opoku Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Michael Opoku, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lyngby BK U19 futbol takımında oynamaktadır. Lyngby BK U19 takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Michael Opoku'nin Lyngby BK U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Michael Opokuboyu ve yaşı kaç

Michael Opoku Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michael Opoku futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2020 yılında Lyngby BK Altya

1 Ocak 2022 yılında Lyngby BK U19

Michael Opoku kimdir

Michael Opoku Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michael Opoku şuan Lyngby BK U19 takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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Michael Opoku nereli

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