Michael Owens kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Owens Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michael Owens adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michael Owens Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michael Owens 24 Haziran 2003 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Peru,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Michael Omar Owens Gaona şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michael Owens Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Franz11 yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Academia Deportiva Cantolao futbol takımında oynamaktadır. Academia Deportiva Cantolao takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Michael Owens'nin Academia Deportiva Cantolao ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Michael Owens Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/owens1003/

Michael Owens Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michael Owens isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Michael Owens Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michael Owens futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2023 yılında AD Cantolao

Michael Owens Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michael Owens şuan Academia Deportiva Cantolao takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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