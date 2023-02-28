Michael Peprah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Peprah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Michael Peprah kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Michael Peprah ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Michael Peprah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Peprah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Michael Peprah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Peprah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michael Peprah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michael Peprah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michael Peprah 2 Eylül 1995 tarihinde Tarkwa şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Gana,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Michael Afriyie Peprah şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michael Peprah Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TFEM yapmaktadır. Michael Peprah, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lernayin Artsakh Goris futbol takımında oynamaktadır. Lernayin Artsakh Goris takımına 18 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Michael Peprah'nin Lernayin Artsakh Goris ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Michael Peprah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michael Peprah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Michael Peprah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michael Peprah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında CD Marino

1 Ağustos 2020 yılında Kulüpsüz

1 Eylül 2021 yılında EI San Martín

18 Ağustos 2022 yılında L. Artsakh

Michael Peprah kimdir

Michael Peprah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michael Peprah şuan Lernayin Artsakh Goris takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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Michael Peprah nereli

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