Michael Pierce kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Pierce Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michael Pierce adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michael Pierce Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michael Pierce 28 Temmuz 1993 tarihinde Chacabuco şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Arjantin,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Michael Leonel Pierce şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michael Pierce Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Michael Pierce, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club General Caballero (JLM) futbol takımında oynamaktadır. Club General Caballero (JLM) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Michael Pierce'nin Club General Caballero (JLM) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Michael Pierce Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michael Pierce isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Michael Pierce Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michael Pierce futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Şubat 2015 yılında All Boys

31 Aralık 2015 yılında Racing Club II

10 Ocak 2016 yılında Santamarin

30 Haziran 2017 yılında Racing Club II

1 Temmuz 2017 yılında Santamarin

1 Temmuz 2019 yılında FC Botosani

1 Ocak 2020 yılında Petrolul

29 Eylül 2020 yılında Estudiantes BA

15 Şubat 2021 yılında Santamarin

6 Ocak 2022 yılında CD Maipú

1 Ocak 2023 yılında Gen. Caballero

Michael Pierce Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michael Pierce şuan Club General Caballero (JLM) takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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