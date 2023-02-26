Michael Rangel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Rangel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Michael Rangel kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Michael Rangel ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Michael Rangel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Rangel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Michael Rangel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Rangel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michael Rangel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michael Rangel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michael Rangel 8 Mart 1991 tarihinde Floridablanca şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Michael Jhon Ander Rangel Valencia şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michael Rangel Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Riosfutbol yapmaktadır. Michael Rangel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SD Aucas futbol takımında oynamaktadır. SD Aucas takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Michael Rangel'nin SD Aucas ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Michael Rangel Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/michaelrangel9/

Michael Rangel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michael Rangel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Michael Rangel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michael Rangel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Alianza Petrol.

1 Ocak 2014 yılında Atl. Nacional

20 Ocak 2014 yılında Envigado

30 Haziran 2014 yılında Atl. Nacional

1 Temmuz 2014 yılında Indep. Santa Fe

31 Aralık 2014 yılında Atl. Nacional

1 Temmuz 2015 yılında Millonarios

30 Haziran 2016 yılında Atl. Nacional

2 Temmuz 2016 yılında Junior FC

14 Temmuz 2017 yılında Kasımpaşa

17 Ocak 2018 yılında Junior FC

28 Ocak 2018 yılında A. Bucaramanga

31 Aralık 2018 yılında Junior FC

1 Temmuz 2019 yılında CD América

30 Haziran 2020 yılında Junior FC

1 Ocak 2021 yılında Indep. Santa Fe

30 Ocak 2021 yılında Junior FC

31 Ocak 2021 yılında Mazatlán FC

31 Aralık 2021 yılında Junior FC

1 Ocak 2022 yılında Deportes Tolima

22 Eylül 2022 yılında Kulüpsüz

27 Ocak 2023 yılında SD Aucas

Michael Rangel kimdir

Michael Rangel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michael Rangel şuan SD Aucas takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Michael Rangel nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Son Haberler
Philani Kumalo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Philani Kumalo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Philani Kumalo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Philani Kumalo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jefferson Vernaza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jefferson Vernaza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jefferson Vernaza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jefferson Vernaza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sbusiso Magaqa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sbusiso Magaqa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sbusiso Magaqa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sbusiso Magaqa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mateo Zambrano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateo Zambrano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mateo Zambrano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateo Zambrano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Çok Okunanlar
Narter isminin anlamı nedir, Narter ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Narter isminin anlamı nedir, Narter ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İqraam Rayners kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İqraam Rayners Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İqraam Rayners kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İqraam Rayners Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Hossein Karimzadeh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hossein Karimzadeh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Hossein Karimzadeh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hossein Karimzadeh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Christian Aleman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian Aleman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Christian Aleman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian Aleman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi