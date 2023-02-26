Michael Rangel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Rangel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michael Rangel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michael Rangel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michael Rangel 8 Mart 1991 tarihinde Floridablanca şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Michael Jhon Ander Rangel Valencia şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michael Rangel Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Riosfutbol yapmaktadır. Michael Rangel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SD Aucas futbol takımında oynamaktadır. SD Aucas takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Michael Rangel'nin SD Aucas ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Michael Rangel Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/michaelrangel9/

Michael Rangel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michael Rangel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Michael Rangel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michael Rangel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Alianza Petrol.

1 Ocak 2014 yılında Atl. Nacional

20 Ocak 2014 yılında Envigado

30 Haziran 2014 yılında Atl. Nacional

1 Temmuz 2014 yılında Indep. Santa Fe

31 Aralık 2014 yılında Atl. Nacional

1 Temmuz 2015 yılında Millonarios

30 Haziran 2016 yılında Atl. Nacional

2 Temmuz 2016 yılında Junior FC

14 Temmuz 2017 yılında Kasımpaşa

17 Ocak 2018 yılında Junior FC

28 Ocak 2018 yılında A. Bucaramanga

31 Aralık 2018 yılında Junior FC

1 Temmuz 2019 yılında CD América

30 Haziran 2020 yılında Junior FC

1 Ocak 2021 yılında Indep. Santa Fe

30 Ocak 2021 yılında Junior FC

31 Ocak 2021 yılında Mazatlán FC

31 Aralık 2021 yılında Junior FC

1 Ocak 2022 yılında Deportes Tolima

22 Eylül 2022 yılında Kulüpsüz

27 Ocak 2023 yılında SD Aucas

Michael Rangel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michael Rangel şuan SD Aucas takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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