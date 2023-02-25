Michael Ruhs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Ruhs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michael Ruhs adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michael Ruhs Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michael Ruhs 27 Ağustos 2002 tarihinde doğmuştur. Avustralya uyrukludur.Gerçek adı da Michael Klaude Ruhs şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michael Ruhs Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Michael Ruhs, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Western United FC futbol takımında oynamaktadır. Western United FC takımına 7 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Michael Ruhs'nin Western United FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Michael Ruhs Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michael Ruhs isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Michael Ruhs Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michael Ruhs futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Ekim 2020 yılında Macarthur

1 Temmuz 2022 yılında Central Coast

7 Şubat 2023 yılında Western United

Michael Ruhs Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michael Ruhs şuan Western United FC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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