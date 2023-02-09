Michael Santos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Santos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Michael Santos kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Michael Santos ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Michael Santos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Santos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Michael Santos

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michael Santos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michael Santos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michael Santos 13 Mart 1993 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Uruguay uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Michael Nicolás Santos Rosadilla şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michael Santos Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IS SPORTS AGENCY INTERSOCCER yapmaktadır. Michael Santos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Talleres futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Talleres takımına 6 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Michael Santos'nin Club Atlético Talleres ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Michael Santosboyu ve yaşı kaç

Michael Santos Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Michael Santos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Michael Santos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michael Santos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında River Plate

1 Temmuz 2016 yılında Málaga CF

14 Ağu 2017 yılında Sporting Gijón

30 Haziran 2018 yılında Málaga CF

1 Ağu 2018 yılında CD Leganés

30 Haziran 2019 yılında Málaga CF

21 Ağu 2019 yılında FC Kopenhag

14 Eylül 2020 yılında CD Leganés

30 Ocak 2021 yılında FC Kopenhag

6 Şubat 2021 yılında CA Talleres

Michael Santos kimdir

Michael Santos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michael Santos şuan Club Atlético Talleres takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Wanderers de Pando (1998-2002; 2006-2008), Nacional de Pando (2002-2004), San Luis de Pando (2004-2006), River Plate Montevideo (2008-2010)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Michael Santos nereli

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