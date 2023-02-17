Michael Schar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Schar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michael Schar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michael Schar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michael Schar 1 Temmuz 1995 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michael Schar Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Michael Schar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Baden 1897 futbol takımında oynamaktadır. FC Baden 1897 takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Michael Schar'nin FC Baden 1897 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Michael Schar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michael Schar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Michael Schar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michael Schar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında FC Basel U18

1 Temmuz 2013 yılında FC Basel U21

27 Temmuz 2015 yılında SC YF Juventus

1 Temmuz 2016 yılında FC Baden 1897

1 Temmuz 2022 yılında ara verdi

1 Ocak 2023 yılında FC Baden 1897

Michael Schar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michael Schar şuan FC Baden 1897 takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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