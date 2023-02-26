Michael Schjonning Larsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Schjonning Larsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michael Schjonning Larsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michael Schjonning Larsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michael Schjonning Larsen 2 Şubat 2001 tarihinde Stenløse şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Estonya,Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Michael Schjønning-Larsen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michael Schjonning Larsen Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini in4 sports yapmaktadır. Michael Schjonning Larsen, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FCI Levadia futbol takımında oynamaktadır. FCI Levadia takımına 8 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Michael Schjonning Larsen'nin FCI Levadia ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Michael Schjonning Larsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michael Schjonning Larsen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Michael Schjonning Larsen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michael Schjonning Larsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Hellerup IK U19

1 Temmuz 2018 yılında FC Flora U21

1 Ocak 2020 yılında Kuressaare

31 Aralık 2020 yılında FC Flora U21

1 Ocak 2021 yılında Kuressaare

8 Şubat 2023 yılında FCI Levadia

Michael Schjonning Larsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michael Schjonning Larsen şuan FCI Levadia takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Michael Schjonning Larsen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Farum Boldklub, Akademisk Boldklub (-2016), Hellerup IK (2017-2018)

Estonya U21 takımında 17 numaralı formasıyla 4 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U19 takımında 20 numaralı formasıyla 13 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U18 takımında 15 numaralı formasıyla 4 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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