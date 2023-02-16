Michael Schultz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Schultz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michael Schultz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michael Schultz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michael Schultz 30 Mayıs 1993 tarihinde Landau in der Pfalz şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michael Schultz Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Lokurlu yapmaktadır. Michael Schultz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Viktoria Köln futbol takımında oynamaktadır. FC Viktoria Köln takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Michael Schultz'nin FC Viktoria Köln ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Michael Schultz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mitchslz23/

http://www.facebook.com/MichaelSchultzoffiziell/

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Michael Schultz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michael Schultz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Michael Schultz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michael Schultz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Karlsruhe Alt.

1 Temmuz 2008 yılında Karlsruhe U17

1 Temmuz 2010 yılında Karlsruhe U19

1 Temmuz 2012 yılında Karlsruhe II

1 Temmuz 2014 yılında K'lautern II

8 Temmuz 2016 yılında Waldh. Mannheim

15 Temmuz 2020 yılında E. Braunschweig

1 Şubat 2021 yılında Viktoria Köln

30 Haziran 2021 yılında E. Braunschweig

12 Ocak 2023 yılında Viktoria Köln

Michael Schultz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michael Schultz şuan FC Viktoria Köln takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

SV Viktoria Herxheim (2000-2005), Karlsruher SC (2005-2012)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.