Michael Schultz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Schultz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Michael Schultz kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Michael Schultz ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Michael Schultz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Schultz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michael Schultz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michael Schultz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michael Schultz 30 Mayıs 1993 tarihinde Landau in der Pfalz şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michael Schultz Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Lokurlu yapmaktadır. Michael Schultz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Viktoria Köln futbol takımında oynamaktadır. FC Viktoria Köln takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Michael Schultz'nin FC Viktoria Köln ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Michael Schultz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mitchslz23/

http://www.facebook.com/MichaelSchultzoffiziell/

Michael Schultzboyu ve yaşı kaç

Michael Schultz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michael Schultz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Michael Schultz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michael Schultz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Karlsruhe Alt.

1 Temmuz 2008 yılında Karlsruhe U17

1 Temmuz 2010 yılında Karlsruhe U19

1 Temmuz 2012 yılında Karlsruhe II

1 Temmuz 2014 yılında K'lautern II

8 Temmuz 2016 yılında Waldh. Mannheim

15 Temmuz 2020 yılında E. Braunschweig

1 Şubat 2021 yılında Viktoria Köln

30 Haziran 2021 yılında E. Braunschweig

12 Ocak 2023 yılında Viktoria Köln

Michael Schultz kimdir

Michael Schultz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michael Schultz şuan FC Viktoria Köln takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SV Viktoria Herxheim (2000-2005), Karlsruher SC (2005-2012)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Michael Schultz nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Son Haberler
Dominik Becker kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominik Becker Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dominik Becker kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominik Becker Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Adem Kaba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adem Kaba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Adem Kaba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adem Kaba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bjarne Thoelke kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bjarne Thoelke Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bjarne Thoelke kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bjarne Thoelke Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kaan Uykur kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kaan Uykur Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kaan Uykur kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kaan Uykur Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Çok Okunanlar
Evra Gulal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evra Gulal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Evra Gulal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evra Gulal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kursat Ozmen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kursat Ozmen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kursat Ozmen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kursat Ozmen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Erik Krantz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Krantz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Erik Krantz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Krantz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Anes Cardaklija kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anes Cardaklija Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Anes Cardaklija kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anes Cardaklija Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları