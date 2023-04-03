Michael Senger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Senger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Michael Senger kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Michael Senger ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Michael Senger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Senger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michael Senger adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michael Senger Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michael Senger 17 Haziran 1998 tarihinde Mainburg şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michael Senger Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRO Profil GmbH, U23 yapmaktadır. Michael Senger, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ingolstadt 04 II futbol takımında oynamaktadır. FC Ingolstadt 04 II takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Michael Senger'nin FC Ingolstadt 04 II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Michael Senger Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/senger_21/

Michael Sengerboyu ve yaşı kaç

Michael Senger Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michael Senger isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Michael Senger Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michael Senger futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Ingolstadt U17

1 Temmuz 2015 yılında Ingolstadt U19

1 Temmuz 2017 yılında Ingolstadt II

1 Temmuz 2019 yılında VfR Aalen

1 Temmuz 2021 yılında Ingolstadt II

Michael Senger kimdir

Michael Senger Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michael Senger şuan FC Ingolstadt 04 II takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Mainburg, FC Ingolstadt 04 (-2017)

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Michael Senger nereli

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