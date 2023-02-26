Michael Siroshten kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Siroshten Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michael Siroshten adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michael Siroshten Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michael Siroshten 25 Nisan 1989 tarihinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. İsrail,Avustralya uyrukludur.Gerçek adı da מיכאל סירושטן şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michael Siroshten Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Top Sport Services yapmaktadır. Michael Siroshten, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sekzia Ness Ziona futbol takımında oynamaktadır. Sekzia Ness Ziona takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Michael Siroshten'nin Sekzia Ness Ziona ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Michael Siroshten Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michael Siroshten isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Michael Siroshten Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michael Siroshten futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Hapoel Raanana

1 Temmuz 2012 yılında FC Ashdod

1 Temmuz 2016 yılında Bnei Yehuda

9 Ekim 2016 yılında FC Ashdod

1 Temmuz 2017 yılında B. Jerusalem

3 Temmuz 2019 yılında Suphanburi FC

7 Ocak 2020 yılında Hapoel Haifa

10 Şubat 2022 yılında Bnei Yehuda

1 Temmuz 2022 yılında Ness Ziona

Michael Siroshten Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michael Siroshten şuan Sekzia Ness Ziona takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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