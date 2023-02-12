Michael Smith kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Smith Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michael Smith adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michael Smith Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michael Smith 4 Eylül 1988 tarihinde Ballyclare şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michael Smith Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Volenti yapmaktadır. Michael Smith, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Heart of Midlothian FC futbol takımında oynamaktadır. Heart of Midlothian FC takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Michael Smith'nin Heart of Midlothian FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Michael Smith Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/m_smith1988

http://www.instagram.com/m_smith1988/

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Michael Smith Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Michael Smith isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Michael Smith Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michael Smith futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Ballymena

1 Temmuz 2011 yılında Bristol Rovers

25 Temmuz 2014 yılında Peterborough

1 Temmuz 2017 yılında Heart of Midl.

Michael Smith Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michael Smith şuan Heart of Midlothian FC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Michael Smith Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kuzey İrlanda takımında 19 numaralı formasıyla 28 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 1 gol atmıştır.

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