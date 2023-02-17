Michael Steinwender kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Steinwender Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michael Steinwender adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michael Steinwender Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michael Steinwender 4 Mayıs 2000 tarihinde Eisenstadt şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michael Steinwender Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CONNEXION yapmaktadır. Michael Steinwender, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

TSV Hartberg futbol takımında oynamaktadır. TSV Hartberg takımına 31 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Michael Steinwender'nin TSV Hartberg ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Michael Steinwender Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/michaelsteinwender/

Michael Steinwender Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michael Steinwender isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Michael Steinwender Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michael Steinwender futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Rapid Altyapı

18 Mart 2013 yılında Mattersburg Jgd

1 Temmuz 2014 yılında Burgenland U15

1 Temmuz 2015 yılında Burgenland U16

1 Temmuz 2016 yılında Burgenland U18

1 Temmuz 2017 yılında Mattersburg II

1 Temmuz 2018 yılında SV Mattersburg

19 Ağu 2020 yılında SKN St. Pölten

31 Ağu 2021 yılında TSV Hartberg

Michael Steinwender Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michael Steinwender şuan TSV Hartberg takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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