Michael Thuique kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Thuique Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michael Thuique adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michael Thuique Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michael Thuique 21 Mart 1993 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Michael Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michael Thuique Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BG Sports yapmaktadır. Michael Thuique, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Hegelmann futbol takımında oynamaktadır. FC Hegelmann takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Michael Thuique'nin FC Hegelmann ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Michael Thuique Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michael Thuique isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

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Michael Thuique Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michael Thuique futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Temmuz 2017 yılında Famalicão

15 Şubat 2018 yılında Kulüpsüz

27 Şubat 2018 yılında Jonava

28 Ocak 2019 yılında Nacional (SP)

11 Şubat 2020 yılında Riteriai

11 Ocak 2021 yılında Kauno Zalgiris

25 Eylül 2022 yılında Bnei Yehuda

12 Ocak 2023 yılında Hegelmann

Michael Thuique Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michael Thuique şuan FC Hegelmann takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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