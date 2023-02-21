Michael Ugwu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Ugwu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michael Ugwu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michael Ugwu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michael Ugwu 10 Ocak 1999 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Michael Junior Ugwu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michael Ugwu Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini J14Sport yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Sellier & Bellot Vlasim futbol takımında oynamaktadır. FC Sellier & Bellot Vlasim takımına 4 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Michael Ugwu'nin FC Sellier & Bellot Vlasim ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Michael Ugwu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michael Ugwu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Michael Ugwu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michael Ugwu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Bendel Ins.

21 Şubat 2019 yılında Bohemians B

1 Temmuz 2019 yılında Bohemians 1905

1 Ekim 2020 yılında Dukla Prag

31 Aralık 2020 yılında Bohemians 1905

4 Ağustos 2022 yılında Vlasim

Michael Ugwu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michael Ugwu şuan FC Sellier & Bellot Vlasim takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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