Michael Weber kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Weber Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michael Weber adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michael Weber Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michael Weber 6 Haziran 1994 tarihinde Zofingen şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michael Weber Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Michael Weber, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Baden 1897 futbol takımında oynamaktadır. FC Baden 1897 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Michael Weber'nin FC Baden 1897 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Michael Weber Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michael Weber isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Michael Weber Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michael Weber futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2008 yılında FC Basel U18

1 Temmuz 2012 yılında FC Basel U21

8 Temmuz 2014 yılında FC Wohlen

1 Temmuz 2016 yılında SC Kriens

4 Temmuz 2017 yılında GG College

1 Temmuz 2020 yılında SC Zofingen

1 Temmuz 2021 yılında FC Baden 1897

Michael Weber Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michael Weber şuan FC Baden 1897 takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Michael Weber Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SC Zofingen, FC Aarau, FC Basel 1893

İsviçre U18 takımında 11 numaralı formasıyla 30 Ağu 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U17 takımında 8 numaralı formasıyla 26 Ağu 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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