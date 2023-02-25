Michael Weier kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Weier Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michael Weier adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michael Weier Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michael Weier 27 Ocak 1997 tarihinde doğmuştur. 2,00 m boyundadır. Avustralya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michael Weier Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini REPT yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Newcastle United Jets futbol takımında oynamaktadır. Newcastle United Jets takımına 16 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Michael Weier'nin Newcastle United Jets ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Michael Weier Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michael Weier isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Michael Weier Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michael Weier futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Eylül 2021 yılında Newcastle

Michael Weier Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michael Weier şuan Newcastle United Jets takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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