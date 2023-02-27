Michael Woud kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Woud Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Michael Woud kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Michael Woud ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Michael Woud kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Woud Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Michael Woud kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Woud Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michael Woud adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michael Woud Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michael Woud 16 Ocak 1999 tarihinde Auckland şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Yeni Zelanda,Hollanda uyrukludur.Gerçek adı da Michael Cornelis Woud şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michael Woud Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Element Twelve yapmaktadır. Michael Woud, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kyoto Sanga futbol takımında oynamaktadır. Kyoto Sanga takımına 9 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Michael Woud'nin Kyoto Sanga ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Michael Woud Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michael Woud isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Michael Woud Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michael Woud futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2015 yılında Sunderland U18

1 Nisan 2016 yılında Sunderland RCA

7 Mayıs 2016 yılında Sunderland U18

1 Temmuz 2017 yılında Sunderland U23

1 Temmuz 2018 yılında Willem II

1 Temmuz 2020 yılında Almere City

25 Ocak 2021 yılında Willem II

26 Ocak 2021 yılında Almere City

9 Ocak 2022 yılında Kyoto Sanga

Michael Woud kimdir

Michael Woud Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michael Woud şuan Kyoto Sanga takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Michael Woud Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Yeni Zelanda takımında 12 numaralı formasıyla 7 Haziran 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Yeni Zelanda U20 takımında 1 numaralı formasıyla 3 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

Yeni Zelanda U17 takımında 1 numaralı formasıyla 13 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Yeni Zelanda Olimpiyat takımında 1 numaralı formasıyla 22 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Michael Woud nereli

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