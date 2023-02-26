Michael Yeboah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Yeboah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michael Yeboah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michael Yeboah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michael Yeboah 3 Mayıs 2001 tarihinde Accra şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michael Yeboah Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UKSPORTMAN.AGENCY yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Accra Great Olympics futbol takımında oynamaktadır. Accra Great Olympics takımına - tarihinde katılmıştır. Michael Yeboah'nin Accra Great Olympics ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Michael Yeboah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michael Yeboah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Michael Yeboah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michael Yeboah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Nisan 2021 yılında Las Vegas

30 Kasım 2021 yılında Great Olympics

Michael Yeboah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michael Yeboah şuan Accra Great Olympics takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

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