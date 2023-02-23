Michal Barc kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michal Barc Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michal Barc adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michal Barc Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michal Barc 15 Kasım 2003 tarihinde Katowice şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Michał Barć şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michal Barc Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Michal Barc, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zaglebie Sosnowiec futbol takımında oynamaktadır. Zaglebie Sosnowiec takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Michal Barc'nin Zaglebie Sosnowiec ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Michal Barc Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michal Barc isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Michal Barc Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michal Barc futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında AP Wisla

1 Temmuz 2018 yılında Czarni

1 Ocak 2019 yılında Sosnowiec U19

1 Temmuz 2019 yılında Sosnowiec II

1 Temmuz 2022 yılında Z. Sosnowiec

Michal Barc Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michal Barc şuan Zaglebie Sosnowiec takımında oynamakta ve 95 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Stadion Śląski Chorzów (2011-2017), Wisła Kraków (2017-2018), Czarni Sosnowiec (2018), Zagłębie Sosnowiec (2019-2021)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.