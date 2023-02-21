Michal Bednar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michal Bednar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michal Bednar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michal Bednar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michal Bednar 11 Nisan 1995 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Michal Bednář şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michal Bednar Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Lisen futbol takımında oynamaktadır. SK Lisen takımına 28 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Michal Bednar'nin SK Lisen ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Michal Bednar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michal Bednar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Michal Bednar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michal Bednar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ağustos 2012 yılında SK Lisen U19

20 Şubat 2014 yılında FCZ Brno B

28 Temmuz 2016 yılında SK Lisen

Michal Bednar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michal Bednar şuan SK Lisen takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FK SK Bosonohy (2001)TJ Tatran Bohunice (2001 - 2002)FC Zbrojovka Brno (2002 - 2010)FC Sparta Brno (2010)FC Zbrojovka Brno (2010 - 2012)SK Líšeň (2012 - 2014)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.