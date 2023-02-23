Michal Bednarski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michal Bednarski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michal Bednarski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michal Bednarski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michal Bednarski 31 Ocak 2000 tarihinde Toruń şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Michał Bednarski şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michal Bednarski Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Michal Bednarski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arka Gdynia futbol takımında oynamaktadır. Arka Gdynia takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Michal Bednarski'nin Arka Gdynia ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Michal Bednarski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michal Bednarski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Michal Bednarski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michal Bednarski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Elana U19

30 Haziran 2016 yılında Wlokniarz U19

1 Temmuz 2016 yılında Arka Gdynia U19

1 Temmuz 2018 yılında Arka Gdynia II

20 Temmuz 2019 yılında Olimpia Elblag

31 Aralık 2020 yılında Arka Gdynia II

1 Temmuz 2021 yılında Arka Gdynia

Michal Bednarski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michal Bednarski şuan Arka Gdynia takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

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