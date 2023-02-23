Michal Bednarski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michal Bednarski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michal Bednarski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michal Bednarski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michal Bednarski 20 Mart 1996 tarihinde Głogów şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Michał Bednarski şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michal Bednarski Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Odra Opole futbol takımında oynamaktadır. Odra Opole takımına 22 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Michal Bednarski'nin Odra Opole ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Michal Bednarski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michal Bednarski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Michal Bednarski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michal Bednarski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Chrobry Glogow

10 Şubat 2017 yılında Gornik Polk.

30 Haziran 2017 yılında Chrobry Glogow

9 Ocak 2018 yılında Gornik Polk.

30 Haziran 2018 yılında Chrobry Glogow

1 Temmuz 2018 yılında Gornik Polk.

17 Ağustos 2020 yılında Miedz Legnica

10 Ağustos 2022 yılında Kulüpsüz

22 Eylül 2022 yılında Odra Opole

Michal Bednarski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michal Bednarski şuan Odra Opole takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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