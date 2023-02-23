Michal Buchalik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michal Buchalik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michal Buchalik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michal Buchalik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michal Buchalik 3 Şubat 1989 tarihinde Rybnik şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Michał Buchalik şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michal Buchalik Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fabryka Futbolu yapmaktadır. Michal Buchalik, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lechia Gdansk futbol takımında oynamaktadır. Lechia Gdansk takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Michal Buchalik'nin Lechia Gdansk ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Michal Buchalik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michal Buchalik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Michal Buchalik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michal Buchalik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında ROW Rybnik

1 Temmuz 2008 yılında Odra Wodzislaw

1 Temmuz 2011 yılında Lechia Gdansk

30 Ağustos 2013 yılında Ruch Chorzow

1 Temmuz 2014 yılında Wisla Krakow

1 Ocak 2022 yılında Lechia Gdansk

Michal Buchalik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michal Buchalik şuan Lechia Gdansk takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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