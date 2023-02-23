Michal Chrapek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michal Chrapek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michal Chrapek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michal Chrapek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michal Chrapek 3 Nisan 1992 tarihinde Jaworzno şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Michał Łukasz Chrapek şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michal Chrapek Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Michal Chrapek, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Piast Gliwice futbol takımında oynamaktadır. Piast Gliwice takımına 10 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Michal Chrapek'nin Piast Gliwice ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Michal Chrapek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michal Chrapek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Michal Chrapek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michal Chrapek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Wisla Krakow

1 Temmuz 2011 yılında Kolejarz Stroze

30 Haziran 2012 yılında Wisla Krakow

1 Temmuz 2014 yılında Catania

31 Ağustos 2015 yılında Lechia Gdansk

1 Temmuz 2017 yılında Slask Wroclaw

1 Ağustos 2020 yılında Kulüpsüz

10 Ekim 2020 yılında Piast Gliwice

Michal Chrapek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michal Chrapek şuan Piast Gliwice takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Michal Chrapek Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Victoria Jaworzno, Wisła Kraków

Polonya U21 takımında 6 numaralı formasıyla 14 Kasım 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 2 gol atmıştır.

Polonya U20 takımında 10 numaralı formasıyla 27 Mart 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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