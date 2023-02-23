Michal Feliks kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michal Feliks Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michal Feliks adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michal Feliks Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michal Feliks 19 Mart 1999 tarihinde Kraków şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Michał Feliks şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michal Feliks Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MVP United yapmaktadır. Michal Feliks, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ruch Chorzow futbol takımında oynamaktadır. Ruch Chorzow takımına 11 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Michal Feliks'nin Ruch Chorzow ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Michal Feliks Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michal Feliks isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Michal Feliks Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michal Feliks futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında FC Nantes U19

1 Ekim 2017 yılında Wisla U19

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

1 Şubat 2019 yılında Garbarnia II

15 Temmuz 2019 yılında Garbarnia

1 Temmuz 2022 yılında Radomiak

11 Ocak 2023 yılında Ruch Chorzow

30 Haziran 2023 yılında Radomiak

Michal Feliks Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michal Feliks şuan Ruch Chorzow takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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