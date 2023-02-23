Michal Gliwa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michal Gliwa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michal Gliwa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michal Gliwa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michal Gliwa 8 Nisan 1988 tarihinde Rzeszów şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Michał Gliwa şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michal Gliwa Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Transfer yapmaktadır. Michal Gliwa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zaglebie Sosnowiec futbol takımında oynamaktadır. Zaglebie Sosnowiec takımına 5 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Michal Gliwa'nin Zaglebie Sosnowiec ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Michal Gliwa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michal Gliwa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Michal Gliwa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michal Gliwa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Cracovia II

1 Ocak 2007 yılında Grodzisk

1 Temmuz 2008 yılında Pol. Warszaw

13 Temmuz 2012 yılında Zaglebie Lubin

11 Şubat 2014 yılında Pandurii

1 Temmuz 2015 yılında Kulüpsüz

25 Ocak 2016 yılında Sandecja

4 Temmuz 2018 yılında Rakow

3 Ağustos 2020 yılında Stal Mielec

5 Ocak 2022 yılında Z. Sosnowiec

Michal Gliwa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michal Gliwa şuan Zaglebie Sosnowiec takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Michal Gliwa Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Orły Rzeszów (do 2004), Cracovia (2005)

Polonya takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U21 takımında 12 numaralı formasıyla 5 Eylül 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.