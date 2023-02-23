Michal Hubinek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michal Hubinek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Michal Hubinek kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Michal Hubinek ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Michal Hubinek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michal Hubinek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Michal Hubinek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michal Hubinek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michal Hubinek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michal Hubinek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michal Hubinek 10 Kasım 1994 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Michal Hubínek şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michal Hubinek Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPOCS Global Sports yapmaktadır. Michal Hubinek, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bruk-Bet Termalica Nieciecza futbol takımında oynamaktadır. Bruk-Bet Termalica Nieciecza takımına 14 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Michal Hubinek'nin Bruk-Bet Termalica Nieciecza ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Michal Hubinek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michal Hubinek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

Michal Hubinek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michal Hubinek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Temmuz 2011 yılında Sparta Prag U19

7 Ağustos 2012 yılında Bohemians U19

1 Temmuz 2013 yılında Bohemians B

1 Ocak 2015 yılında Bohemians 1905

6 Eylül 2017 yılında Mlada Boleslav

5 Ekim 2020 yılında Termalica

30 Haziran 2021 yılında Mlada Boleslav

14 Temmuz 2021 yılında Termalica

Michal Hubinek kimdir

Michal Hubinek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michal Hubinek şuan Bruk-Bet Termalica Nieciecza takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

TJ Viktoria Vestec (2001)
TJ Sokol Písnice (2001 - 2002)
TJ Viktoria Vestec (2002 - 2003)
FŠ Optimum Sport (2003 - 2007)
FC Bohemians Praha 1905 (2007 - 2011)
AC Sparta Praha (2011 - 2012)
FC Bohemians Praha 1905 (2012 - 2013)

Michal Hubinek Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Çek Cumhuriyeti U21 takımında 13 numaralı formasıyla 25 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Michal Hubinek nereli

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