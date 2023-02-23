Michal İlkow Golab kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michal İlkow Golab Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michal İlkow Golab adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michal İlkow Golab Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michal İlkow Golab 11 Nisan 1985 tarihinde Wrocław şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Michał Ilków-Gołąb şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michal İlkow Golab Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Michal İlkow Golab, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chrobry Glogow futbol takımında oynamaktadır. Chrobry Glogow takımına 2 Eylül 2015 tarihinde katılmıştır. Michal İlkow Golab'nin Chrobry Glogow ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Michal İlkow Golab Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michal İlkow Golab isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Michal İlkow Golab Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michal İlkow Golab futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2003 yılında Polar Wroclaw

1 Ocak 2005 yılında K'lautern II

1 Temmuz 2006 yılında Slask Wroclaw

1 Eylül 2007 yılında Miedz Legnica

1 Temmuz 2009 yılında Stilon

13 Temmuz 2011 yılında Zawisza

1 Temmuz 2012 yılında Kulüpsüz

26 Şubat 2013 yılında Chrobry Glogow

1 Temmuz 2015 yılında Miedz Legnica

2 Eylül 2015 yılında Chrobry Glogow

Michal İlkow Golab Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michal İlkow Golab şuan Chrobry Glogow takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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