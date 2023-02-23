Michal Jakobowski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michal Jakobowski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Michal Jakobowski kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Michal Jakobowski ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Michal Jakobowski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michal Jakobowski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Michal Jakobowski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michal Jakobowski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michal Jakobowski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michal Jakobowski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michal Jakobowski 8 Eylül 1992 tarihinde Radziejów şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Michał Jakóbowski şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michal Jakobowski Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ELITE GROUP yapmaktadır. Michal Jakobowski, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Warta Poznań futbol takımında oynamaktadır. Warta Poznań takımına 7 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Michal Jakobowski'nin Warta Poznań ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Michal Jakobowski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michal Jakobowski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Michal Jakobowski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michal Jakobowski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Lech Poznan II

1 Şubat 2012 yılında Warta Poznań

30 Haziran 2013 yılında Lech Poznan II

1 Temmuz 2014 yılında Bytovia Bytow

1 Temmuz 2016 yılında Chojniczanka

1 Temmuz 2017 yılında Bytovia Bytow

7 Ocak 2019 yılında Warta Poznań

Michal Jakobowski kimdir

Michal Jakobowski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michal Jakobowski şuan Warta Poznań takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Start Radziejów, Kujawiak Włocławek, Lech Poznań

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Michal Jakobowski nereli

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