Michal Janota kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michal Janota Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Michal Janota kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Michal Janota ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Michal Janota kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michal Janota Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Michal Janota kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michal Janota Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michal Janota adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michal Janota Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michal Janota 29 Temmuz 1990 tarihinde Gubin şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Michał Janota şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michal Janota Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini box2box Football Agency yapmaktadır. Michal Janota, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Podbeskidzie Bielsko-Biala futbol takımında oynamaktadır. Podbeskidzie Bielsko-Biala takımına 16 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Michal Janota'nin Podbeskidzie Bielsko-Biala ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Michal Janota Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michal Janota isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Michal Janota Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michal Janota futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Feyenoord U19

1 Temmuz 2008 yılında Feyenoord

1 Temmuz 2009 yılında Excelsior

30 Haziran 2010 yılında Feyenoord

1 Temmuz 2010 yılında Go Ahead Eagles

1 Temmuz 2012 yılında Korona Kielce

7 Ocak 2015 yılında Pogon Szczecin

21 Ağustos 2015 yılında Górnik Zabrze

18 Ağustos 2016 yılında Podbeskidzie

15 Ağustos 2017 yılında Stal Mielec

1 Temmuz 2018 yılında Arka Gdynia

1 Temmuz 2019 yılında Al-Fateh

1 Şubat 2020 yılında Kulüpsüz

17 Aralık 2020 yılında Central Coast

16 Ağustos 2021 yılında Podbeskidzie

Michal Janota kimdir

Michal Janota Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michal Janota şuan Podbeskidzie Bielsko-Biala takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

UKP Zielona Góra, Feyenoord Rotterdam

Michal Janota Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Polonya U21 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Michal Janota nereli

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