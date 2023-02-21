Michal Jerabek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michal Jerabek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michal Jerabek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michal Jerabek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michal Jerabek 10 Eylül 1993 tarihinde Praha şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Michal Jeřábek şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michal Jerabek Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini K2K Sports Entertainment Group yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Trinity Zlin futbol takımında oynamaktadır. FC Trinity Zlin takımına 7 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Michal Jerabek'nin FC Trinity Zlin ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Michal Jerabek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michal Jerabek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Michal Jerabek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michal Jerabek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Dukla B

1 Temmuz 2013 yılında Dukla Prag

12 Ocak 2016 yılında Teplice

18 Şubat 2020 yılında Jablonec

27 Şubat 2021 yılında Aktobe

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

13 Temmuz 2022 yılında Michalovce

7 Ocak 2023 yılında Trinity Zlin

Michal Jerabek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michal Jerabek şuan FC Trinity Zlin takımında oynamakta ve 81 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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