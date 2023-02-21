Michal Jerabek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michal Jerabek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michal Jerabek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michal Jerabek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michal Jerabek 7 Şubat 1995 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Michal Jeřábek şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michal Jerabek Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Profisportovni yapmaktadır. Michal Jerabek, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Lisen futbol takımında oynamaktadır. SK Lisen takımına 20 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Michal Jerabek'nin SK Lisen ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Michal Jerabek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michal Jerabek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Michal Jerabek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michal Jerabek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında MFK Vyskov

19 Temmuz 2019 yılında SK Lisen

19 Şubat 2020 yılında MFK Vyskov

20 Şubat 2020 yılında SK Lisen

Michal Jerabek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michal Jerabek şuan SK Lisen takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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