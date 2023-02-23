Michal Kaput kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michal Kaput Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michal Kaput adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michal Kaput Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michal Kaput 18 Şubat 1998 tarihinde Wyszków şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Michał Kaput şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michal Kaput Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Profus Management yapmaktadır. Michal Kaput, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Piast Gliwice futbol takımında oynamaktadır. Piast Gliwice takımına 5 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Michal Kaput'nin Piast Gliwice ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Michal Kaput Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michal Kaput isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Michal Kaput Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michal Kaput futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında LKS Lomza

12 Temmuz 2018 yılında Radomiak

5 Ocak 2022 yılında Piast Gliwice

Michal Kaput Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michal Kaput şuan Piast Gliwice takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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