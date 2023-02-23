Michal Kitlinski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michal Kitlinski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Michal Kitlinski kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Michal Kitlinski ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Michal Kitlinski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michal Kitlinski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Michal Kitlinski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michal Kitlinski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michal Kitlinski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michal Kitlinski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michal Kitlinski 14 Şubat 1995 tarihinde Kozienice şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Michał Kitliński şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michal Kitlinski Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ELITE GROUP yapmaktadır. Michal Kitlinski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Skra Czestochowa futbol takımında oynamaktadır. Skra Czestochowa takımına 4 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Michal Kitlinski'nin Skra Czestochowa ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Michal Kitlinski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michal Kitlinski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Michal Kitlinski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michal Kitlinski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2012 yılında MSP Szamotuly

1 Temmuz 2013 yılında Pogon Siedlce

24 Şubat 2015 yılında ROW Rybnik

21 Ağustos 2015 yılında Legionovia

31 Aralık 2015 yılında ROW Rybnik

10 Mart 2016 yılında Garbarnia

30 Haziran 2016 yılında ROW Rybnik

1 Temmuz 2016 yılında Garbarnia

18 Temmuz 2018 yılında Stalowa Wola

20 Ağustos 2019 yılında Este

2 Mart 2020 yılında Sokol Sieniawa

22 Ocak 2021 yılında Hutnik Krakow

4 Temmuz 2022 yılında Skra Czesto.

22 Temmuz 2022 yılında Stalowa Wola

31 Aralık 2022 yılında Skra Czesto.

Michal Kitlinski kimdir

Michal Kitlinski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michal Kitlinski şuan Skra Czestochowa takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Stal Rzeszów, MSP Szamotuły

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Michal Kitlinski nereli

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