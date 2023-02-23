Michal Klec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michal Klec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michal Klec adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michal Klec Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michal Klec 5 Aralık 1995 tarihinde Žilina şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Michał Klec şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michal Klec Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PP agency yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Odra Opole futbol takımında oynamaktadır. Odra Opole takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Michal Klec'nin Odra Opole ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Michal Klec Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michal Klec isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Michal Klec Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michal Klec futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında MSK Zilina

1 Eylül 2015 yılında FK Senica

30 Haziran 2016 yılında MSK Zilina

13 Eylül 2018 yılında Fotbal Trinec

30 Haziran 2019 yılında MSK Zilina

1 Temmuz 2019 yılında Pohronie

1 Ocak 2020 yılında P. Niepolomice

15 Temmuz 2021 yılında Garbarnia

1 Temmuz 2022 yılında Odra Opole

Michal Klec Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michal Klec şuan Odra Opole takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Michal Klec Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

MSK Zilina

Slovakya U21 takımında 13 numaralı formasıyla 23 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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