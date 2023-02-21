Michal Klesa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michal Klesa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michal Klesa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michal Klesa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michal Klesa 13 Mayıs 1983 tarihinde Praha şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michal Klesa Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Michal Klesa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MFK Vyskov futbol takımında oynamaktadır. MFK Vyskov takımına 8 Mart 2019 tarihinde katılmıştır. Michal Klesa'nin MFK Vyskov ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Michal Klesa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michal Klesa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Michal Klesa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michal Klesa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2002 yılında Bohemians Praha

9 Ağustos 2002 yılında Sokol Semice

30 Haziran 2003 yılında Bohemians Praha

7 Ağustos 2003 yılında SKV Sibrina

30 Haziran 2004 yılında Bohemians Praha

2 Şubat 2005 yılında Marila Pribram

23 Şubat 2007 yılında Caslav

30 Haziran 2007 yılında Marila Pribram

28 Temmuz 2011 yılında C. Budejovice

3 Eylül 2015 yılında Cesky Brod

31 Aralık 2015 yılında C. Budejovice

21 Temmuz 2017 yılında Vysehrad

13 Şubat 2018 yılında FK Zbuzany

8 Mart 2019 yılında MFK Vyskov

Michal Klesa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michal Klesa şuan MFK Vyskov takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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TJ Sokol Běchovice (1990 - 1993)FK Újezd nad Lesy (1993 - 1997)SC Xaverov Horní Počernice (1997)FC Bohemians Praha 1905 (1997 - 2002)

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