Michal Koj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michal Koj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michal Koj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michal Koj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michal Koj 28 Temmuz 1993 tarihinde Ruda Śląska şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Michał Koj şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michal Koj Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Polish Sports Group yapmaktadır. Michal Koj, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Puszcza Niepolomice futbol takımında oynamaktadır. Puszcza Niepolomice takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Michal Koj'nin Puszcza Niepolomice ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Michal Koj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michal Koj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Michal Koj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michal Koj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında PAO U20

1 Temmuz 2012 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2013 yılında Pogon II

1 Temmuz 2013 yılında Pogon Szczecin

2 Temmuz 2015 yılında Ruch Chorzow

1 Temmuz 2017 yılında Górnik Zabrze

1 Temmuz 2021 yılında Korona Kielce

1 Temmuz 2022 yılında P. Niepolomice

Michal Koj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michal Koj şuan Puszcza Niepolomice takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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