Michal Kolba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michal Kolba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michal Kolba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michal Kolba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michal Kolba 30 Mart 1992 tarihinde Łódź şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Michał Kołba şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michal Kolba Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Michal Kolba, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

LKS Lodz futbol takımında oynamaktadır. LKS Lodz takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Michal Kolba'nin LKS Lodz ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Michal Kolba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michal Kolba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Michal Kolba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michal Kolba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında SMS Lodz

7 Temmuz 2011 yılında Chojniczanka

31 Aralık 2011 yılında SMS Lodz

11 Şubat 2012 yılında Tur Turek

25 Şubat 2013 yılında LKS Lodz

18 Nisan 2013 yılında Tur Turek

25 Temmuz 2013 yılında Calisia

1 Mart 2014 yılında B. Koszalin

8 Ağustos 2014 yılında Pogon Grodzisk

9 Şubat 2015 yılında LKS Lodz

11 Ekim 2019 yılında ara verdi

1 Ağustos 2021 yılında LKS Lodz II

1 Temmuz 2022 yılında LKS Lodz

Michal Kolba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michal Kolba şuan LKS Lodz takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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