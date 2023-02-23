Michal Kolodziejski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michal Kolodziejski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michal Kolodziejski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michal Kolodziejski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michal Kolodziejski 9 Mayıs 1993 tarihinde Gryfino şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Michał Kołodziejski şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michal Kolodziejski Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FBG yapmaktadır. Michal Kolodziejski, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GKS Katowice futbol takımında oynamaktadır. GKS Katowice takımına 11 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Michal Kolodziejski'nin GKS Katowice ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Michal Kolodziejski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michal Kolodziejski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Michal Kolodziejski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michal Kolodziejski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Ruch Chorzow II

1 Temmuz 2011 yılında Ruch Chorzow

27 Şubat 2013 yılında Warta Poznań

30 Haziran 2013 yılında Ruch Chorzow

26 Temmuz 2013 yılında GKS Tychy

1 Ocak 2014 yılında Ruch Chorzow

27 Şubat 2014 yılında Legionovia

1 Temmuz 2015 yılında Swit Szczecin

19 Ocak 2017 yılında O. Zambrow

1 Temmuz 2017 yılında Swit Szczecin

10 Temmuz 2018 yılında Elana Torun

1 Temmuz 2019 yılında GKS Belchatow

11 Ağustos 2020 yılında GKS Katowice

Michal Kolodziejski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michal Kolodziejski şuan GKS Katowice takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Michal Kolodziejski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Chemik Police

Polonya U19 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U17 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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