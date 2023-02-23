Michal Kopczynski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michal Kopczynski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michal Kopczynski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michal Kopczynski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michal Kopczynski 15 Haziran 1992 tarihinde Zamość şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Michał Kopczyński şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michal Kopczynski Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TBSA yapmaktadır. Michal Kopczynski, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Warta Poznań futbol takımında oynamaktadır. Warta Poznań takımına 20 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Michal Kopczynski'nin Warta Poznań ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Michal Kopczynski Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kopa_22/

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Michal Kopczynski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michal Kopczynski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Michal Kopczynski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michal Kopczynski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Legia II

1 Temmuz 2012 yılında Legia Varşova

1 Eylül 2014 yılında Wigry Suwalki

30 Haziran 2015 yılında Legia Varşova

25 Temmuz 2018 yılında Wellington P.

30 Haziran 2019 yılında Legia Varşova

20 Temmuz 2019 yılında Arka Gdynia

20 Ağustos 2020 yılında Warta Poznań

Michal Kopczynski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michal Kopczynski şuan Warta Poznań takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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