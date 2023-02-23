Michal Kucharczyk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michal Kucharczyk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Michal Kucharczyk kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Michal Kucharczyk ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Michal Kucharczyk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michal Kucharczyk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Michal Kucharczyk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michal Kucharczyk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michal Kucharczyk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michal Kucharczyk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michal Kucharczyk 20 Mart 1991 tarihinde Warszawa şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Michał Kucharczyk şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michal Kucharczyk Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini INNfootball yapmaktadır. Michal Kucharczyk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pogon Szczecin futbol takımında oynamaktadır. Pogon Szczecin takımına 6 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Michal Kucharczyk'nin Pogon Szczecin ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Michal Kucharczyk Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/18kuchy18/

Michal Kucharczyk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michal Kucharczyk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Michal Kucharczyk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michal Kucharczyk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Swit N.D.M.

1 Temmuz 2009 yılında Legia Varşova

1 Ağustos 2009 yılında Swit N.D.M.

30 Haziran 2010 yılında Legia Varşova

22 Temmuz 2019 yılında Ural

6 Ağustos 2020 yılında Pogon Szczecin

Michal Kucharczyk kimdir

Michal Kucharczyk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michal Kucharczyk şuan Pogon Szczecin takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Michal Kucharczyk Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Polonya takımında 23 numaralı formasıyla 6 Şubat 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

Polonya U21 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

Polonya U20 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U19 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 3 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Michal Kucharczyk nereli

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