Michal Leibl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michal Leibl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michal Leibl adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michal Leibl Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michal Leibl 7 Haziran 1992 tarihinde Osek şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Michal Leibl şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michal Leibl Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AM-PRO Players Agency s.r.o. yapmaktadır. Michal Leibl, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Hradec Kralove futbol takımında oynamaktadır. FC Hradec Kralove takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Michal Leibl'nin FC Hradec Kralove ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Michal Leibl Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michal Leibl isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Michal Leibl Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michal Leibl futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Ağustos 2011 yılında Banik Sous

1 Mart 2013 yılında FC Chomutov

18 Temmuz 2013 yılında Usti nad Labem

1 Ocak 2019 yılında Hradec Kralove

Michal Leibl Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michal Leibl şuan FC Hradec Kralove takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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