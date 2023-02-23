Michal Marcjanik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michal Marcjanik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michal Marcjanik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michal Marcjanik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michal Marcjanik 15 Aralık 1994 tarihinde Gdynia şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Michał Piotr Marcjanik şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michal Marcjanik Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KFM yapmaktadır. Michal Marcjanik, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arka Gdynia futbol takımında oynamaktadır. Arka Gdynia takımına 9 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Michal Marcjanik'nin Arka Gdynia ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Michal Marcjanik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michal Marcjanik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Michal Marcjanik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michal Marcjanik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Arka Gdynia II

1 Temmuz 2013 yılında Arka Gdynia

1 Temmuz 2018 yılında Empoli

31 Ocak 2019 yılında Carpi

30 Haziran 2019 yılında Empoli

1 Temmuz 2019 yılında Wisla Plock

30 Temmuz 2020 yılında Empoli

9 Ağustos 2020 yılında Arka Gdynia

Michal Marcjanik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michal Marcjanik şuan Arka Gdynia takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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