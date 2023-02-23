Michal Matys kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michal Matys Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michal Matys adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michal Matys Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michal Matys 6 Mayıs 2006 tarihinde Jelenia Góra şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Michał Matys şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michal Matys Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zaglebie Lubin futbol takımında oynamaktadır. Zaglebie Lubin takımına 12 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Michal Matys'nin Zaglebie Lubin ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Michal Matys Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michal Matys isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Michal Matys Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michal Matys futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Lubin U19

1 Temmuz 2021 yılında Lubin II

12 Temmuz 2022 yılında Zaglebie Lubin

Michal Matys Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michal Matys şuan Zaglebie Lubin takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

Michal Matys Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Polonya U17 takımında 12 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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