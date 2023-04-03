Michal Mazurek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michal Mazurek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michal Mazurek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Michal Mazurek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Michal Mazurek 20 Ocak 1999 tarihinde Rzeszów şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Michał Mazurek şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Michal Mazurek Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Sokół Kolbuszowa futbol takımında oynamaktadır. Sokół Kolbuszowa takımına 20 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Michal Mazurek'nin Sokół Kolbuszowa ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Michal Mazurek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Michal Mazurek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında Korona Kielce II
2 Temmuz 2018 yılında S. Kolbuszowa
31 Aralık 2018 yılında Korona Kielce II
1 Mart 2019 yılında Wólczanka
20 Ağustos 2020 yılında S. Kolbuszowa
21 Temmuz 2021 yılında Czarni Polaniec
31 Aralık 2021 yılında S. Kolbuszowa
Michal Mazurek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Michal Mazurek şuan Sokół Kolbuszowa takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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