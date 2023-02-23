Michal Michalec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michal Michalec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michal Michalec adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michal Michalec Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michal Michalec 7 Ağustos 1987 tarihinde Wrocław şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Michał Michalec şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michal Michalec Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Michal Michalec, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chrobry Glogow futbol takımında oynamaktadır. Chrobry Glogow takımına 1 Ağustos 2010 tarihinde katılmıştır. Michal Michalec'nin Chrobry Glogow ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Michal Michalec Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michal Michalec isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Michal Michalec Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michal Michalec futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2010 yılında Chrobry Glogow

Michal Michalec Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michal Michalec şuan Chrobry Glogow takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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