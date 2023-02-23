Michal Mokrzycki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michal Mokrzycki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michal Mokrzycki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michal Mokrzycki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michal Mokrzycki 29 Aralık 1997 tarihinde Rzeszów şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Michał Mokrzycki şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michal Mokrzycki Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 11-Football Players yapmaktadır. Michal Mokrzycki, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

LKS Lodz futbol takımında oynamaktadır. LKS Lodz takımına 24 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Michal Mokrzycki'nin LKS Lodz ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Michal Mokrzycki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michal Mokrzycki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Michal Mokrzycki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michal Mokrzycki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Mielec U19

1 Temmuz 2012 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2013 yılında Korona U19

1 Temmuz 2015 yılında Korona Kielce II

7 Mart 2016 yılında Korona Kielce

8 Şubat 2017 yılında Stalowa Wola

30 Haziran 2017 yılında Korona Kielce

1 Temmuz 2017 yılında Stalowa Wola

12 Ağustos 2017 yılında Wisla Sand.

19 Ocak 2019 yılında Ruch Chorzow

1 Temmuz 2022 yılında Wisla Plock

24 Ocak 2023 yılında LKS Lodz

30 Haziran 2023 yılında Wisla Plock

Michal Mokrzycki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michal Mokrzycki şuan LKS Lodz takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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