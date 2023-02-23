Michal Molenda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michal Molenda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michal Molenda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michal Molenda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michal Molenda 17 Mart 2001 tarihinde Gdańsk şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Michał Molenda şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michal Molenda Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arka Gdynia futbol takımında oynamaktadır. Arka Gdynia takımına 12 Eylül 2018 tarihinde katılmıştır. Michal Molenda'nin Arka Gdynia ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Michal Molenda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michal Molenda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Michal Molenda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michal Molenda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Eylül 2018 yılında Arka Gdynia

26 Temmuz 2019 yılında Radunia Stezyca

31 Temmuz 2020 yılında Arka Gdynia

12 Şubat 2021 yılında KKS Kalisz

30 Haziran 2021 yılında Arka Gdynia

Michal Molenda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michal Molenda şuan Arka Gdynia takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

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